Encuentran Restos Óseos Calcinados en Ejido de Reynosa

Pequeños fragmentos óseos calcinados y piezas dentales, fueron encontrados este jueves 2 de octubre de 2025 por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

Fue a espaldas del rancho La Rosita, donde se realizó esta localización; lugar ubicado entre el Ejido La Retama y el Fraccionamiento Riveras del Carmen de la ciudad de Reynosa.

Colectivos de Búsqueda en Tamaulipas Lamentan Hallazgos de Restos Humanos

En las áreas enmontadas aledañas a estos sectores se ha vuelto común encontrar este tipo de restos óseos humanos, lamentó a través de redes sociales Edith González, presidenta del colectivo, quien recordó que desde el pasado 2024 se han venido realizando los hallazgos en diversos contextos, desde pequeños fragmentos calcinados, hasta extremidades mutiladas.

