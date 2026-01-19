COMAPA Hará Corte de Agua en Altamira el 21 de Enero 2026: Más de 100 Colonias Afectadas

La Comapa Altamira informó sobre la suspensión temporal del suministro de agua potable programada para el miércoles 21 de enero de 2026, a partir de las 7:00 de la mañana, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución y en el interior de la planta potabilizadora Duport.

De acuerdo con el aviso, los sectores afectados serán Duport y Centro Norte. El bombeo se reanudará a partir de las 7:00 de la noche del mismo día; no obstante, se estima que las presiones en la red se normalicen alrededor de la medianoche, y que la recuperación total del servicio en las distintas colonias ocurra durante el jueves, dependiendo de su ubicación.

Colonias y Fraccionamientos Afectados: Sector Duport

Entre las zonas impactadas se encuentran Jardines de Arboledas, San Jacinto, Santa Mónica, Arboledas, Los Olivos, Paraíso I (Milenio), Valle Esmeralda, Corredor Industrial, Arecas, Emiliano Zapata, La Pedrera, Francisco I. Madero y sus ampliaciones, José de Escandón, Laguna de la Puerta, Unidad Satélite Morelos, Hacienda Las Palmas, Las Alamedas, Municipios Libres, Paseo Real, Villas del Sol, Las Haciendas I y II, Villa de las Rosas, Palmares, Arrecifes, Lomas de Altamira, Lomas de Miralta y sus ampliaciones, Monte Alto y sus ampliaciones, Alejandro Briones (S-1 a S-5), Lagunas de Miralta, Residencial Los Encinos, Rinconada de la Aurora, Colinas de Champayán, Vista Laguna, Residencial Loma Bonita y Residencial Real Campestre, entre otras.

Colonias y Fraccionamientos Afectados: Sector Centro Norte

En este sector se verán afectadas colonias y fraccionamientos como El Edén, Venustiano Carranza y su ampliación, Francisco Villa y su ampliación, Magdaleno Aguilar, Alejandro Briones 1 y 2, Felipe Carrillo Puerto (S-1 a S-4), Melchor Ocampo, Monterrey, Los Pinos, 20 de Noviembre, Adolfo López Mateos y su ampliación, Altamira Sección 4, Alameda I, Dr. León F. Gual y sus secciones, Encinos Norte, Enrique Cárdenas González Norte, Guadalupe Victoria, Independencia, Los Presidentes (S-1 a S-6), Luis Donaldo Colosio, Revolución Obrera, Tampiquito, Valle Verde, Villerías, Santo Domingo, Valle Real I y II, Jardín Real, Los Obeliscos, Ejido Santa Amalia, Villas del Sol 2, Ejido Francisco Medrano y Ejido Ricardo Flores Magón, entre otras.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comprensión de la ciudadanía ante estas labores, las cuales buscan mejorar la operación y eficiencia del sistema de agua potable.

