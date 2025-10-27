Suspenden Operaciones Planta Potabilizadora de Río Bravo por Falla en el Canal Anzaldúas

La COMAPA Río Bravo, Tamaulipas informó sobre una situación de emergencia derivada de una avería en el sistema de compuertas o represas del Canal Anzaldúas, infraestructura que forma parte del sistema de riego agrícola de la región.

Debido a esta falla, los niveles de agua no se encuentran en condiciones óptimas para realizar el bombeo de captación, lo que ha obligado a detener en su totalidad los equipos de la planta potabilizadora.

Noticia Relacionada: Prevén Descenso de Temperatura en Tamaulipas por Llegada de Nuevo Frente Frío

Planta Potabilizadora en Río Bravo Podría Estar Detenida por 24 Horas

De acuerdo con el reporte, la suspensión de operaciones se mantendrá durante las próximas 24 horas, tiempo estimado que fue informado por la Red Mayor del sistema.

La COMAPA Río Bravo ha pedido a la ciudadanía comprensión ante las molestias que esta medida pueda ocasionar, mientras se trabaja para restablecer el servicio en cuanto sea posible.

Historias Recomendadas: