Seguidores de Matute en Reynosa Exigen la Devolución de su Dinero por Cancelación de Concierto

Los afectados por el concierto del grupo musical Matute continúan sin solución, a más de 4 meses de que el evento artístico fuera cancelado. Quienes adquirieron boletos no han recibido la devolución de su dinero.



Los organizadores del evento, incluso del mismo grupo, nadie se hace responsable y ha respondido a los miles de consumidores que compraron un boleto.

Fans de Matute en Reynosa Exigen la Devolución de su Dinero. Foto: N+

Afectados por Cancelación de Concierto de Matute ya Denunciaron Ante PROFECO

Aunque en Reynosa fueron unas 3 mil personas quienes adquirieron boletos, unas 50 personas afectadas son quienes han interpuesto su denuncia ante la PROFECO quien manifestó que harían una denuncia colectiva, pero se han topado con que no han localizado los domicilios físicos de las empresas involucradas en el concierto



Los afectados se han organizado y han formado grupos de para mantenerse en comunicación e invitan a otros afectados que se quieran sumar. Incluso se han levantado demandas por la vía penal.

Cuatro Meses Sin Devolución de Dinero Luego de Cancelación de Concierto. Foto: N+

Los afectados exigen justicia y piden la intervención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para evitar que Reynosa sea blanco de empresas que tengan este modo de operación, engañan con la promesa de eventos y después cancelen y desaparecen

