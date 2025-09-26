Tráiler Se Incendia Tras Volcar en Carretera Tampico - Mante; Conductor Fallece

Un fuerte accidente se registró la tarde de este viernes 26 de septiembre de 2025 sobre la carretera Tampico–Mante, a la altura del ejido Esteros, en Altamira, cuando un tráiler que transportaba 28 toneladas de fertilizante volcó y posteriormente se incendió, dejando al conductor sin vida.

Según los primeros reportes, la unidad circulaba de sur a norte cuando el operador perdió el control y se impactó contra un muro de contención, provocando que el tráiler quedara recostado sobre su costado izquierdo.

El fuego se propagó rápidamente en la cabina, donde lamentablemente el conductor quedó atrapado y fue hallado calcinado tras las labores de los cuerpos de emergencia.

Bomberos de distintas corporaciones, incluyendo Protección Civil Regional, Bomberos Municipales y personal de Comapa Altamira, acudieron al lugar para sofocar el incendio, utilizando pipas de agua para abastecer a las unidades de emergencia. La densa columna de humo generada por el siniestro fue visible desde varios puntos de la ciudad.

Elementos de la Guardia Nacional se encontraban en el lugar, atendiendo en primera instancia el accidente. La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General de Justicia realizaba las diligencias correspondientes.

La circulación con dirección al norte permaneció obstruida hasta que se completaron las maniobras para retirar la pesada unidad.

