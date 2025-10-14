Conductor Muere en Volcadura en Reynosa; Hallan Armas y Ponchallantas en su Vehículo
Un hombre perdió la vida en una volcadura en Reynosa; autoridades encontraron objetos que podrían vincularse con actividades delictivas.
Un hombre perdió la vida luego de que su vehículo se volcara sobre la Carretera Federal 97, a la altura del fraccionamiento San Francisco, en Reynosa, informaron autoridades locales.
La unidad, de color negro y sin placas, circulaba a exceso de velocidad cuando elementos de la Guardia Estatal intentaron detenerla con códigos sonoros y luces encendidas. El conductor no se detuvo y continuó la marcha hasta volcarse.
Conductor Huye de la Guardia Estatal en Reynosa y Muere en Accidente
Durante la inspección del vehículo, los elementos encontraron al conductor sin signos vitales. Además, dentro del automóvil se localizaron un arma larga tipo AR-15, un aparato de radiofrecuencia y artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”.
El caso fue turnado a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para la investigación correspondiente.
