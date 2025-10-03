La Escuela Primaria “Lucino Gaytán García”, ubicada en la colonia Miradores de la Presa de Tampico, reportó un caso de tuberculosis.

Se trata de una maestra que estaba frente a grupo; los estudiantes de ese salón y del plantel en general se sometieron a pruebas, y hasta el momento han dado negativo.

Confirman Caso de Tuberculosis en Escuela Primaria de Tampico. Foto: N+

CREDE Tampico ha Tomado Medidas Sanitarias por Caso de Tuberculosis

Claudia Rosas Marín, titular del CREDE Tampico, informó que se han tomado las medidas sanitarias, cuidando la salud de los docentes y alumnos.

La escuela se encuentra cerrada. Ante esto, Rosas Marín indicó que ocurrió un corto circuito en un transformador y no cuentan con energía eléctrica.

Investigan Caso Tuberculosis Primaria Lucino Gaytan en Tampico

Sin embargo, por medidas sanitarias y la falta de luz, acordaron que los estudiantes tomen clases en línea.

