Nuevo Laredo Registra Primer Caso de Dengue con Alarma en Joven de 21 Años

Dentro de la Semana Epidemiológica número 40 de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, se registra el primer caso de dengue con síntomas de alarma en Nuevo Laredo en un joven de 21 años, residente en la colonia Alianza.

Fue en el mes de enero cuando se tuvo conocimiento de un caso positivo, solo que este fue un hecho importado; ambos el resultado fueron confirmados a través del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sector Salud Detecta el Primer Caso de Dengue en Nuevo Laredo

Autoridades Ordenan la Fumigación de Sector con Caso de Dengue en Nuevo Laredo

Inmediatamente, la Jurisdicción Sanitaria al tener conocimiento giro instrucciones al departamento de vectores para que realizara la fumigación correspondiente en la cuadra 79 de la calle Arteaga, abarcando 5 casas contiguas además de que 12 manzanas alrededor donde se trabajó en el control herbario, rociado y fumigación con termo nebulizadora.

A la fecha de 32 casos probables, 2 han sido positivos de dengue, 18 han arrojado resultado negativo y 12 están en espera de que el laboratorio estatal de ciudad victoria envíe los resultados pendientes.

