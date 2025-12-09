Corte de Agua en Nuevo Laredo Hoy 9 de Diciembre 2025: ¿A Qué Hora Inicia y Cuánto Va a Durar?

Este martes 9 de diciembre de 2025, a partir de las 22:00 horas, se llevará a cabo la sustitución de una pieza especial en el cruce de Carretera Nacional y calle Océano Atlántico, como parte de labores de mantenimiento preventivo en la red hidráulica.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos tendrán una duración estimada de ocho horas y permitirán mejorar y proteger la calidad del servicio, al tratarse de una pieza fabricada especialmente en el taller de soldadores del organismo operador.

Comapa Nuevo Laredo Busca Evitar Nuevas Fugas

La instalación de este componente tiene como objetivo evitar la aparición de una nueva fuga que pudiera ocasionar daños en la tubería existente, garantizando así un mejor funcionamiento del sistema.

Ante estas acciones programadas, se exhorta a la población a almacenar agua suficiente para sus actividades básicas, agradeciendo la paciencia y comprensión de los usuarios durante el tiempo que duren los trabajos.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.

Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.

Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.

Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.

Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

