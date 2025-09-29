Corte de Agua en Altamira: Colonias Sin Servicio este Martes 30 de Septiembre
N+ Tamaulipas
La COMAPA de Altamira informó que el martes 30 de septiembre se realizará un corte programado de agua potable de 8 horas debido a trabajos de reparación.
COMPARTE:
La COMAPA en Altamira, Tamaulipas, informó sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable debido a trabajos de reparación.
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira informó a la ciudadanía que este martes 30 de septiembre de 2025, se llevarán a cabo trabajos de reparación de fugas en las inmediaciones del ejido Esteros.
Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados
Corte de Agua en Altamira: Lista de Colonias Sin Servicio
Debido a esta intervención programada, será necesario suspender temporalmente el servicio de agua potable en los siguientes sectores de Altamira:
- Maclovio Herrera
- Sacrificio
- Congregación Santa Inés
- Río Tamiahua
- Perseverancia
- Benito Juárez
- Ampliación Benito Juárez
- Corpus Christi
- Tres Marías
El corte iniciará a las 9 horas de la mañana y tendrá una duración estimada de 8 horas.
Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:
- Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.
- Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.
- Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.
- Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.
- Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.
Historias Recomendadas:
- Cartilla Bullying en Tamaulipas: Entregarán a Padres de Familia Guía para Detectar Acoso Escolar
- Calendario de Actividades Fiestas Patronales a San Judas Tadeo 2025
- Inicia Campaña de Vacunación Contra el VPH en Tamaulipas: ¿Quiénes Pueden Recibir la Dosis?