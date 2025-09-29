Inicio Tamaulipas Corte de Agua en Altamira: Colonias Sin Servicio este Martes 30 de Septiembre

Corte de Agua en Altamira: Colonias Sin Servicio este Martes 30 de Septiembre

La COMAPA de Altamira informó que el martes 30 de septiembre se realizará un corte programado de agua potable de 8 horas debido a trabajos de reparación.

Corte de Agua en Altamira: Colonias Sin Servicio este Martes 30 de Septiembre. Foto: N+

La COMAPA en Altamira, Tamaulipas, informó sobre la suspensión temporal del servicio de agua potable debido a trabajos de reparación.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira informó a la ciudadanía que este martes 30 de septiembre de 2025, se llevarán a cabo trabajos de reparación de fugas en las inmediaciones del ejido Esteros.

Corte de Agua en Altamira: Lista de Colonias Sin Servicio

Debido a esta intervención programada, será necesario suspender temporalmente el servicio de agua potable en los siguientes sectores de Altamira: 

  • Maclovio Herrera
  • Sacrificio
  • Congregación Santa Inés
  • Río Tamiahua
  • Perseverancia
  • Benito Juárez
  • Ampliación Benito Juárez
  • Corpus Christi
  • Tres Marías

El corte iniciará a las 9 horas de la mañana y tendrá una duración estimada de 8 horas.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

  • Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.
  • Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.
  • Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.
  • Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.
  • Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

