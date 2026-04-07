Corte de Agua Hoy Martes en Altamira: Lista de Sectores Afectados por 10 Horas

Hoy martes 7 de abril de 2026 se llevará a cabo la segunda interconexión del tanque de rebombeo ubicado en la brecha de la Esperanza, en la colonia Las Negras del municipio de Altamira.

Comapa Altamira ha informado que será necesario realizar el cierre de válvulas a partir de las 9 de la mañana, con un tiempo estimado de duración de aproximadamente 10 horas, lo que provocará la suspensión temporal del suministro de agua potable en distintos sectores.

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Colonias Afectadas por Corte de Agua en Altamira Hoy Martes

Las colonias que se verán afectadas son: Los Pardos, Las Negritas, Haciendas, Emiliano Zapata, José de Escandón, Satélite, Francisco I. Madero, El Cielo, El Roble, Laguna de la Puerta, Municipios Libres y Paseo Real.

Ante la situación, se exhorta a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias y hacer un uso responsable del agua durante el tiempo que duren las labores.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte. Tapa bien los contenedores para evitar contaminación. Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano. Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte. Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

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