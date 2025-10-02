Corte de Agua en Reynosa Hoy: ¿A Qué Hora Inicia y Qué Colonias Serán Afectadas?

La Comisión Municipal de Alcantarillado y Agua Potable (COMAPA) en Reynosa informó sobre un nuevo corte de agua para este jueves 2 de octubre de 2025; suspenderá el servicio de agua potable a partir de las 8 horas de la noche.

Esto se debe a que realizarán trabajos de sustitución de una tubería de PVC hidráulico y acero en la colonia Jarachina Norte.

Lista de Colonias Sin Agua en Reynosa HOY Jueves 2 de Octubre

Para realizar las reparaciones necesarias, el servicio se suspenderá durante aproximadamente 24 horas, con el objetivo de concluir dicha obra, que busca mejorar la red de distribución y garantizar un servicio óptimo para las y los usuarios.

Estas serán las colonias sin servicio en Reynosa por el corte de agua de este jueves 2 de octubre de 2025.

Sector Granjas

Campestre 1 y 2

Campestre Bugambilias

Colinas de Loma Real

Colinas del Pedregal

Esfuerzo Nacional (Ampliación, 1, 2 y 3)

Fracc. Bugambilias

Fracc. Condado del Norte

Fracc. Framboyanes

Fracc. Lomas de Valle Alto

Fracc. Los Laureles

Fracc. Portal San Miguel

Fracc. Real del Cántaro

Fracc. San José

Fracc. San Marcos 1 y 2

Fracc. San Valentín (y Ampliación)

Fracc. Santa Fe

Fracc. Tecnológico

Fracc. Valle del Bravo

Fracc. Vista Hermosa

Fracc. Vista Linda

Fraccionamiento Nuevo México

Fuentes del Valle

Granjas Económicas del Norte

Hacienda del Sol

Hacienda Las Bugambilias (y Ampliación)

Integración Familiar (y Ampliación)

Jardines Sur de Jarachina

La Cima

Las Fuentes Sección Norte

Loma Bonita

Loma Real

Lomas de Jarachina

Lomas de Sinaí

Lomas del Real de Jarachina Norte

Lomas del Real de Jarachina Sur

Los Arcos

Los Fresnos

Los Muros 1 y 2

Nuevo México 1, 2, 3, 4 y 5

Nuevo México ITAVU

Nuevo Santander

Palma Real

Parque Industrial Del Norte

Paseo Residencial

Pinos de Loma Real

Privadas de la Hacienda

PTAR 2

Puerta del Sol 1 y 2

Puerta Sur

Rincón del Valle

Rosalinda Guerrero

Santa Lucía

Sendas Residencial

SNTE

Solidaridad

Unidad y Esfuerzo

Valle Alto (y Ampliación)

Valle del Pedregal

Valle del Vergel

Ventura

Villa Florida A, B y C

Villas del Roble (y Ampliación)

Sector Poniente

5 de Diciembre

Adolfo López Mateos (y Ampliación)

Aztlán

Aztlán Secc. 2

Cactus 1 y 2

Campestre ITAVU

Cañada

Casa Bella

Cumbres (y Prolongación)

Del Bosque Norte

Del Bosque Sur

Del Parque

El Nogalito

El Olmito

Enrique Cárdenas González

Fracc. Arboledas

Fracc. Bugambilias

Fracc. Campestre

Fracc. Ceibas

Fracc. Del Sol

Fracc. Las Fuentes

Fracc. Los Álamos

Fracc. Moderno

Fracc. Polanco

Fracc. Río Grande

Fuentes Coloniales

García Rojas

Hacienda Las Fuentes I y II

Hacienda Las Fuentes I, II

Hidalgo

INFONAVIT Cañada

Infonavit Lomas

Jardines Coloniales

Laredo

Las Camelias

Las Fuentes Secc. Aztlán

Las Fuentes Secc. Lázaro Cárdenas

Las Fuentes Secc. Lomas

Las Fuentes Secc. Sur

Las Quintas

Las Torres

Leyes de Reforma

Loma Linda

Los Sauces

Magisterial

Mocambo

Módulo 2000

Módulo Habitacional FOVISSTE

Narciso Mendoza

Nogalar

Olmo

Privadas del Norte

Reserva Territorial Campestre

San Antonio

San Roberto (Rincón del Parque)

Santa Cecilia

Santa María

Valle Dorado

Villa Nogales

Villas de las Fuentes

Villas del Sol

