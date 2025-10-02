Inicio Tamaulipas Corte de Agua en Reynosa Hoy: ¿A Qué Hora Inicia y Qué Colonias Serán Afectadas?

COMAPA Reynosa informó que la tarde de este jueves 2 de octubre de 2025, se suspenderá el servicio de agua potable en algunas zonas. Revisa aquí la lista de colonias sin servicio.

La Comisión Municipal de Alcantarillado y Agua Potable (COMAPA) en Reynosa informó sobre un nuevo corte de agua para este jueves 2 de octubre de 2025suspenderá el servicio de agua potable a partir de las 8 horas de la noche.

Esto se debe a que realizarán trabajos de sustitución de una tubería de PVC hidráulico y acero en la colonia Jarachina Norte.

Lista de Colonias Sin Agua en Reynosa HOY Jueves 2 de Octubre

Para realizar las reparaciones necesarias, el servicio se suspenderá durante aproximadamente 24 horas, con el objetivo de concluir dicha obra, que busca mejorar la red de distribución y garantizar un servicio óptimo para las y los usuarios.

Estas serán las colonias sin servicio en Reynosa por el corte de agua de este jueves 2 de octubre de 2025. 

Sector Granjas

  • Campestre 1 y 2
  • Campestre Bugambilias
  • Colinas de Loma Real
  • Colinas del Pedregal
  • Esfuerzo Nacional (Ampliación, 1, 2 y 3)
  • Fracc. Bugambilias
  • Fracc. Condado del Norte
  • Fracc. Framboyanes
  • Fracc. Lomas de Valle Alto
  • Fracc. Los Laureles
  • Fracc. Portal San Miguel
  • Fracc. Real del Cántaro
  • Fracc. San José
  • Fracc. San Marcos 1 y 2
  • Fracc. San Valentín (y Ampliación)
  • Fracc. Santa Fe
  • Fracc. Tecnológico
  • Fracc. Valle del Bravo
  • Fracc. Vista Hermosa
  • Fracc. Vista Linda
  • Fraccionamiento Nuevo México
  • Fuentes del Valle
  • Granjas Económicas del Norte
  • Hacienda del Sol
  • Hacienda Las Bugambilias (y Ampliación)
  • Integración Familiar (y Ampliación)
  • Jardines Sur de Jarachina
  • La Cima
  • Las Fuentes Sección Norte
  • Loma Bonita
  • Loma Real
  • Lomas de Jarachina
  • Lomas de Sinaí
  • Lomas del Real de Jarachina Norte
  • Lomas del Real de Jarachina Sur
  • Los Arcos
  • Los Fresnos
  • Los Muros 1 y 2
  • Nuevo México 1, 2, 3, 4 y 5
  • Nuevo México ITAVU
  • Nuevo Santander
  • Palma Real
  • Parque Industrial Del Norte
  • Paseo Residencial
  • Pinos de Loma Real
  • Privadas de la Hacienda
  • PTAR 2
  • Puerta del Sol 1 y 2
  • Puerta Sur
  • Rincón del Valle
  • Rosalinda Guerrero
  • Santa Lucía
  • Sendas Residencial
  • SNTE
  • Solidaridad
  • Unidad y Esfuerzo
  • Valle Alto (y Ampliación)
  • Valle del Pedregal
  • Valle del Vergel
  • Ventura
  • Villa Florida A, B y C
  • Villas del Roble (y Ampliación)

Sector Poniente

  • 5 de Diciembre
  • Adolfo López Mateos (y Ampliación)
  • Aztlán
  • Aztlán Secc. 2
  • Cactus 1 y 2
  • Campestre ITAVU
  • Cañada
  • Casa Bella
  • Cumbres (y Prolongación)
  • Del Bosque Norte
  • Del Bosque Sur
  • Del Parque
  • El Nogalito
  • El Olmito
  • Enrique Cárdenas González
  • Fracc. Arboledas
  • Fracc. Bugambilias
  • Fracc. Campestre
  • Fracc. Ceibas
  • Fracc. Del Sol
  • Fracc. Las Fuentes
  • Fracc. Los Álamos
  • Fracc. Moderno
  • Fracc. Polanco
  • Fracc. Río Grande
  • Fuentes Coloniales
  • García Rojas
  • Hacienda Las Fuentes I y II
  • Hacienda Las Fuentes I, II
  • Hidalgo
  • INFONAVIT Cañada
  • Infonavit Lomas
  • Jardines Coloniales
  • Laredo
  • Las Camelias
  • Las Fuentes Secc. Aztlán
  • Las Fuentes Secc. Lázaro Cárdenas
  • Las Fuentes Secc. Lomas
  • Las Fuentes Secc. Sur
  • Las Quintas
  • Las Torres
  • Leyes de Reforma
  • Loma Linda
  • Los Sauces
  • Magisterial
  • Mocambo
  • Módulo 2000
  • Módulo Habitacional FOVISSTE
  • Narciso Mendoza
  • Nogalar
  • Olmo
  • Privadas del Norte
  • Reserva Territorial Campestre
  • San Antonio
  • San Roberto (Rincón del Parque)
  • Santa Cecilia
  • Santa María
  • Valle Dorado
  • Villa Nogales
  • Villas de las Fuentes
  • Villas del Sol

