Corte de Agua en Reynosa Hoy: ¿A Qué Hora Inicia y Qué Colonias Serán Afectadas?
N+ Tamaulipas
COMAPA Reynosa informó que la tarde de este jueves 2 de octubre de 2025, se suspenderá el servicio de agua potable en algunas zonas. Revisa aquí la lista de colonias sin servicio.
La Comisión Municipal de Alcantarillado y Agua Potable (COMAPA) en Reynosa informó sobre un nuevo corte de agua para este jueves 2 de octubre de 2025; suspenderá el servicio de agua potable a partir de las 8 horas de la noche.
Esto se debe a que realizarán trabajos de sustitución de una tubería de PVC hidráulico y acero en la colonia Jarachina Norte.
Lista de Colonias Sin Agua en Reynosa HOY Jueves 2 de Octubre
Para realizar las reparaciones necesarias, el servicio se suspenderá durante aproximadamente 24 horas, con el objetivo de concluir dicha obra, que busca mejorar la red de distribución y garantizar un servicio óptimo para las y los usuarios.
Estas serán las colonias sin servicio en Reynosa por el corte de agua de este jueves 2 de octubre de 2025.
Sector Granjas
- Campestre 1 y 2
- Campestre Bugambilias
- Colinas de Loma Real
- Colinas del Pedregal
- Esfuerzo Nacional (Ampliación, 1, 2 y 3)
- Fracc. Bugambilias
- Fracc. Condado del Norte
- Fracc. Framboyanes
- Fracc. Lomas de Valle Alto
- Fracc. Los Laureles
- Fracc. Portal San Miguel
- Fracc. Real del Cántaro
- Fracc. San José
- Fracc. San Marcos 1 y 2
- Fracc. San Valentín (y Ampliación)
- Fracc. Santa Fe
- Fracc. Tecnológico
- Fracc. Valle del Bravo
- Fracc. Vista Hermosa
- Fracc. Vista Linda
- Fraccionamiento Nuevo México
- Fuentes del Valle
- Granjas Económicas del Norte
- Hacienda del Sol
- Hacienda Las Bugambilias (y Ampliación)
- Integración Familiar (y Ampliación)
- Jardines Sur de Jarachina
- La Cima
- Las Fuentes Sección Norte
- Loma Bonita
- Loma Real
- Lomas de Jarachina
- Lomas de Sinaí
- Lomas del Real de Jarachina Norte
- Lomas del Real de Jarachina Sur
- Los Arcos
- Los Fresnos
- Los Muros 1 y 2
- Nuevo México 1, 2, 3, 4 y 5
- Nuevo México ITAVU
- Nuevo Santander
- Palma Real
- Parque Industrial Del Norte
- Paseo Residencial
- Pinos de Loma Real
- Privadas de la Hacienda
- PTAR 2
- Puerta del Sol 1 y 2
- Puerta Sur
- Rincón del Valle
- Rosalinda Guerrero
- Santa Lucía
- Sendas Residencial
- SNTE
- Solidaridad
- Unidad y Esfuerzo
- Valle Alto (y Ampliación)
- Valle del Pedregal
- Valle del Vergel
- Ventura
- Villa Florida A, B y C
- Villas del Roble (y Ampliación)
Sector Poniente
- 5 de Diciembre
- Adolfo López Mateos (y Ampliación)
- Aztlán
- Aztlán Secc. 2
- Cactus 1 y 2
- Campestre ITAVU
- Cañada
- Casa Bella
- Cumbres (y Prolongación)
- Del Bosque Norte
- Del Bosque Sur
- Del Parque
- El Nogalito
- El Olmito
- Enrique Cárdenas González
- Fracc. Arboledas
- Fracc. Bugambilias
- Fracc. Campestre
- Fracc. Ceibas
- Fracc. Del Sol
- Fracc. Las Fuentes
- Fracc. Los Álamos
- Fracc. Moderno
- Fracc. Polanco
- Fracc. Río Grande
- Fuentes Coloniales
- García Rojas
- Hacienda Las Fuentes I y II
- Hacienda Las Fuentes I, II
- Hidalgo
- INFONAVIT Cañada
- Infonavit Lomas
- Jardines Coloniales
- Laredo
- Las Camelias
- Las Fuentes Secc. Aztlán
- Las Fuentes Secc. Lázaro Cárdenas
- Las Fuentes Secc. Lomas
- Las Fuentes Secc. Sur
- Las Quintas
- Las Torres
- Leyes de Reforma
- Loma Linda
- Los Sauces
- Magisterial
- Mocambo
- Módulo 2000
- Módulo Habitacional FOVISSTE
- Narciso Mendoza
- Nogalar
- Olmo
- Privadas del Norte
- Reserva Territorial Campestre
- San Antonio
- San Roberto (Rincón del Parque)
- Santa Cecilia
- Santa María
- Valle Dorado
- Villa Nogales
- Villas de las Fuentes
- Villas del Sol
