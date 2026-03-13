Corte de Agua en Reynosa Hoy: 60 Colonias del Sector Granjas y Jarachina sin Servicio

Una nueva suspensión de agua potable fue anunciada por la COMAPA de Reynosa, debido a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la Planta Potabilizadora Pastor Lozano.

De acuerdo al boletín emitido por la dependencia, son más de sesenta colonias de los sectores Jarachina y Granjas las que se verán afectadas este viernes 13 a partir de las ocho de la noche, las cuales se están mostrando en su pantalla. Se prevé que el suministro se restablezca el sábado 14 por la mañana.

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Como siempre, las recomendaciones a la población a abastecerse del vital líquido.

Lista de Colonias Afectadas por Corte de Agua Hoy en Reynosa

Campestre 1 y 2

Campestre Bugambilias

Colinas de Loma Real

Colinas del Pedregal

Esfuerzo Nacional (Ampliación, 1, 2 y 3)

Fracc. Bugambilias

Fracc. Condado del Norte

Fracc. Framboyanes

Fracc. Lomas de Valle Alto

Fracc. Los Laureles

Fracc. Portal San Miguel

Fracc. Real del Cántaro

Fracc. San José

Fracc. San Marcos 1 y 2

Fracc. San Valentín (y Ampliación)

Fracc. Santa Fe

Fracc. Tecnológico

Fracc. Valle del Bravo

Fracc. Vista Hermosa

Fracc. Vista Linda

Fraccionamiento Nuevo México

Fuentes del Valle

Granjas Económicas del Norte

Hacienda del Sol

Hacienda Las Bugambilias (y Ampliación)

Integración Familiar (y Ampliación)

Jardines Sur de Jarachina

La Cima

Las Fuentes Sección Norte

Loma Bonita

Loma Real

Lomas de Jarachina

Lomas de Sinaí

Lomas del Real de Jarachina Norte

Lomas del Real de Jarachina Sur

Los Arcos

Los Fresnos

Los Muros 1 y 2

Nuevo México 1, 2, 3, 4 y 5

Nuevo México ITAVU

Nuevo Santander

Palma Real

Parque Industrial Del Norte

Paseo Residencial

Pinos de Loma Real

Privadas de la Hacienda

PTAR 2

Puerta del Sol 1 y 2

Puerta Sur

Rincón del Valle

Rosalinda Guerrero

Santa Lucía

Sendas Residencial

SNTE

Solidaridad

Unidad y Esfuerzo

Valle Alto (y Ampliación)

Valle del Pedregal

Valle del Vergel

Ventura

Villa Florida A, B y C

Villas del Roble (y Ampliación)

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