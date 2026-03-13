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Corte de Agua en Reynosa Hoy: 60 Colonias del Sector Granjas y Jarachina sin Servicio

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La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa anunció una nueva suspensión del servicio de agua potable.

Corte de Agua en Reynosa Hoy: 60 Colonias del Sector Granjas sin Servicio

Corte de Agua en Reynosa Hoy: 60 Colonias del Sector Granjas sin Servicio. Foto: N+

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Una nueva suspensión de agua potable fue anunciada por la COMAPA de Reynosa, debido a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la Planta Potabilizadora Pastor Lozano.

De acuerdo al boletín emitido por la dependencia, son más de sesenta colonias de los sectores Jarachina y Granjas las que se verán afectadas este viernes 13 a partir de las ocho de la noche, las cuales se están mostrando en su pantalla. Se prevé que el suministro se restablezca el sábado 14 por la mañana.

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Como siempre, las recomendaciones a la población a abastecerse del vital líquido.

Lista de Colonias Afectadas por Corte de Agua Hoy en Reynosa

  • Campestre 1 y 2
  • Campestre Bugambilias
  • Colinas de Loma Real
  • Colinas del Pedregal
  • Esfuerzo Nacional (Ampliación, 1, 2 y 3)
  • Fracc. Bugambilias
  • Fracc. Condado del Norte
  • Fracc. Framboyanes
  • Fracc. Lomas de Valle Alto
  • Fracc. Los Laureles
  • Fracc. Portal San Miguel
  • Fracc. Real del Cántaro
  • Fracc. San José
  • Fracc. San Marcos 1 y 2
  • Fracc. San Valentín (y Ampliación)
  • Fracc. Santa Fe
  • Fracc. Tecnológico
  • Fracc. Valle del Bravo
  • Fracc. Vista Hermosa
  • Fracc. Vista Linda
  • Fraccionamiento Nuevo México
  • Fuentes del Valle
  • Granjas Económicas del Norte
  • Hacienda del Sol
  • Hacienda Las Bugambilias (y Ampliación)
  • Integración Familiar (y Ampliación)
  • Jardines Sur de Jarachina
  • La Cima
  • Las Fuentes Sección Norte
  • Loma Bonita
  • Loma Real
  • Lomas de Jarachina
  • Lomas de Sinaí
  • Lomas del Real de Jarachina Norte
  • Lomas del Real de Jarachina Sur
  • Los Arcos
  • Los Fresnos
  • Los Muros 1 y 2
  • Nuevo México 1, 2, 3, 4 y 5
  • Nuevo México ITAVU
  • Nuevo Santander
  • Palma Real
  • Parque Industrial Del Norte
  • Paseo Residencial
  • Pinos de Loma Real
  • Privadas de la Hacienda
  • PTAR 2
  • Puerta del Sol 1 y 2
  • Puerta Sur
  • Rincón del Valle
  • Rosalinda Guerrero
  • Santa Lucía
  • Sendas Residencial
  • SNTE
  • Solidaridad
  • Unidad y Esfuerzo
  • Valle Alto (y Ampliación)
  • Valle del Pedregal
  • Valle del Vergel
  • Ventura
  • Villa Florida A, B y C
  • Villas del Roble (y Ampliación)

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