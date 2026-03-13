Corte de Agua en Reynosa Hoy: 60 Colonias del Sector Granjas y Jarachina sin Servicio
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La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa anunció una nueva suspensión del servicio de agua potable.
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Una nueva suspensión de agua potable fue anunciada por la COMAPA de Reynosa, debido a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la Planta Potabilizadora Pastor Lozano.
De acuerdo al boletín emitido por la dependencia, son más de sesenta colonias de los sectores Jarachina y Granjas las que se verán afectadas este viernes 13 a partir de las ocho de la noche, las cuales se están mostrando en su pantalla. Se prevé que el suministro se restablezca el sábado 14 por la mañana.
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Como siempre, las recomendaciones a la población a abastecerse del vital líquido.
Lista de Colonias Afectadas por Corte de Agua Hoy en Reynosa
- Campestre 1 y 2
- Campestre Bugambilias
- Colinas de Loma Real
- Colinas del Pedregal
- Esfuerzo Nacional (Ampliación, 1, 2 y 3)
- Fracc. Bugambilias
- Fracc. Condado del Norte
- Fracc. Framboyanes
- Fracc. Lomas de Valle Alto
- Fracc. Los Laureles
- Fracc. Portal San Miguel
- Fracc. Real del Cántaro
- Fracc. San José
- Fracc. San Marcos 1 y 2
- Fracc. San Valentín (y Ampliación)
- Fracc. Santa Fe
- Fracc. Tecnológico
- Fracc. Valle del Bravo
- Fracc. Vista Hermosa
- Fracc. Vista Linda
- Fraccionamiento Nuevo México
- Fuentes del Valle
- Granjas Económicas del Norte
- Hacienda del Sol
- Hacienda Las Bugambilias (y Ampliación)
- Integración Familiar (y Ampliación)
- Jardines Sur de Jarachina
- La Cima
- Las Fuentes Sección Norte
- Loma Bonita
- Loma Real
- Lomas de Jarachina
- Lomas de Sinaí
- Lomas del Real de Jarachina Norte
- Lomas del Real de Jarachina Sur
- Los Arcos
- Los Fresnos
- Los Muros 1 y 2
- Nuevo México 1, 2, 3, 4 y 5
- Nuevo México ITAVU
- Nuevo Santander
- Palma Real
- Parque Industrial Del Norte
- Paseo Residencial
- Pinos de Loma Real
- Privadas de la Hacienda
- PTAR 2
- Puerta del Sol 1 y 2
- Puerta Sur
- Rincón del Valle
- Rosalinda Guerrero
- Santa Lucía
- Sendas Residencial
- SNTE
- Solidaridad
- Unidad y Esfuerzo
- Valle Alto (y Ampliación)
- Valle del Pedregal
- Valle del Vergel
- Ventura
- Villa Florida A, B y C
- Villas del Roble (y Ampliación)
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