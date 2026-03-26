Anuncian Corte de Agua Hoy en Altamira: Lista de Colonias Afectadas por 10 Horas

La COMAPA Altamira informó que hoy jueves 26 de marzo de 2026 se llevarán a cabo trabajos de interconexión en el tanque de rebombeo ubicado en la brecha de La Esperanza, en la colonia Las Negras y Municipios Libres, lo que provocará la suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada, será necesario realizar el cierre de válvulas a partir de las 9:00 de la mañana, con un tiempo estimado de trabajos de aproximadamente 10 horas, por lo que el suministro se restablecería de manera gradual durante la noche.

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Colonias Afectadas por Corte de Agua en Altamira

Las colonias que se verán afectadas por esta suspensión son: Municipios Libres, Los Prados, Las Negras, Haciendas, Emiliano Zapata, José de Escandón, Satélite, Francisco I. Madero, El Cielo, El Roble, Laguna de la Puerta y Paseo Real.

Autoridades exhortaron a la población a tomar previsiones necesarias, como almacenar agua con anticipación, mientras se llevan a cabo estas labores que buscan mejorar la infraestructura hidráulica en la zona.

Recomendaciones para Almacenar Agua Potable:

Llenar recipientes limpios como cubetas, tambos o botellas para cubrir tus necesidades básicas durante el corte.

Tapa bien los contenedores para evitar contaminación.

Utiliza el agua almacenada con moderación, priorizando higiene, preparación de alimentos y consumo humano.

Si tienes tinaco o cisterna, verifica que esté lleno antes del corte.

Al reanudarse el servicio, deja correr el agua unos minutos hasta que salga limpia, especialmente si notas turbiedad al inicio.

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