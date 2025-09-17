Nuevo Corte de Agua en Tampico-Madero: Lista de Colonias Sin Servicio este Jueves 18 Septiembre

La Comapa Sur en la zona conurbada anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable en Tampico y Ciudad Madero, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de la planta de captación 'Altavista' por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La suspensión será este jueves 18 de septiembre de 2025 a partir de las 10:00 horas de la mañana y hasta las 8:00 horas de la noche.

Noticia Relacionada: Viajar a Estados Unidos Será Más Caro: Este es el Nuevo Costo del Permiso I-94

Comapa Sur también informó que aprovechará este periodo de inerrupción para realizar diversas acciones de modernización y mantenimiento en su infraestructura, como la instalación de bancos de capacitores en media tensión en la subestación principal, la sustitución de cortos circuitos y el montaje de guías de rejillas de protección en el canal de mezcla.

A continuación, te dejamos la lista completa de colonias afectadas por este corte de agua al sur de Tamaulipas, programado para el jueves 18 de septiembre de 2025.

Lista de Colonias Afectadas por Corte de Agua en Tampico

Águila

Aluadores

Fracc. Monterrey

Allende

Fracc. Paraje Gpe.

Altavista

Fracc. Primavera Frente

Americana

Democrático

Guadalupe Victoria

Anáhuac

Aragón

Hidalgo

Arcim

Isleta Pérez

Aurora

Jardín

Azteca

Laguna Del Carpintero

Lauro Aguirre

Barandillas

Mainero

Bellavista

Martock

Benito Juárez

Matamoros

Campbell

Melchor Ocampo

Cascajal

Mercado A. Camacho

Chairel

Mercado Fco. I Madero

Del Pueblo

Mercado Gastronómico

Excountry Club

Mercado Hidalgo Mercado

Fracc. Arboledas

Juárez Moctezuma

Fracc. Jazmín

Morelos

Fracc. Lag. Del Carp

Otomí

Nacional

Peralta

Fovissste Chairel 1

Pescadores

Primavera

Fovissste Chairel 2

Ramos

Fovissste Petrolera

Reforma

Fracc. 7 Leguas

Rodríguez

Rosario

Fracc. Berlín

Sauce

Fracc. Colina Del Sol

Semb. De La Amistad Smith

Fracc. Diamante

Santo Niño

Tamaulipas

Fracc. Esmeralda

Tolteca

Fracc. Flamboyanes

Trueba

Fracc. Gema

Vergel

Fracc. La Florida

Vicente Guerrero

Fracc. Loma Bonita

Volantín

Zona Centro Tampico

Fracc. Loma Real

Amp. Luis Echeverría

Fracc. San Pedro

Amp. Nuevo Amanecer

Fracc. Secc. 33

Amp. Unidad Modelo

Amp. Vista Hermosa

Fracc. Tancol 33

Arboleda

Fracc. Vista Bella Fray Andrés De

Arenal

Olmos

Armora

Gonzalo García

Choferes

Colina Real

Guadalupe

Colinas San Gerardo

Gustavo Díaz Ordaz

Country Club

Haciendas Del Rull

Cumbres

Vista Bella El Charro

Nuevo Amanecer

Pensiones Militares

El Ojital

Petrolera

Fdo. San Pedro Flores

Plaza

Sierra Morena

Tampico

Unidad Modelo

Universidad Pte.

Universidad Sur

Villa Los Arcángeles

Villa San Pedro

Vista Chairel

Vista Chairel 2

Vista Hermosa

Zona Militar

Vista Bella

Hospital Regional

Inf. San Pedro

Inf. Arenal Irrigación

J.E.Piña I

J.E.Piña II

J.E.Piña III

Luis Echeverría

La Bola

Laderas Vista Bella

Las Violetas

Linda Vista

Loma Alta

Lomas de Champayán

Lomas de La Aurora

Lomas de Rosales

Lomas del Chairel

Lomas del Naranjal

Los Maestros

Manantial

Militar

Minerva

Monte Alegre

Nuevo Aeropuerto

Lista de Colonias Afectadas por Corte de Agua en Ciudad Madero

1° De Mayo

Fracc. San Felipe

20 De Noviembre

Fracc. Sauces Ii

Árbol Grande

Fracc. Villa Verde

Arboledas

Inf. Los Pinos

Asunción Ávalos

Inf. Universidad

Carrillo Puerto

Las Américas

Colinas De Universidad

Las Conchitas

Esfuerzo Nacional

Lázaro Cárdenas

Estadio

Fco I Madero

Loma Del Gallo

Los Mangos

Flores Magón

Los Pinos

Fovissste Arboledas

Mercado 18 De Marzo

Fracc. Bugambilias

Militar Las Chacas

Fracc. El Arenal

Monterrey

Fracc. El Zapotal

Monteverde

Fracc. Estadio 33

Obrera

Fracc. Flamboyanes

Quetzalcóatl

Fracc. Jacarandas

San Juan Bosco

Fracc. Los Castores

Santo Niño

Fracc. Los Cedros

Telegrafistas

Fracc. Los Nogales

Unidad Nacional

Zona Centro Madero

Amp. Cand.Garza

Amp. Lienzo Charro

Amp. Polvorín

Amp. S.A.H.O.P.

Amp. Sec. B. Juárez

Amp. U. Nacional

Bahía De Miramapolis

Benito Juárez

Candelario Garza Del Valle

Delfino Resendiz

Emilio Carranza

Ferrocarrilera

Fovissste Blanco

Fracc. 17 de Enero

Fracc. Bellavista

Fracc. Camichines

Fracc. El Polvorín

Fracc. Girasoles I

Fracc. Girasoles II

Fracc. Las Brisas

Fracc. Los Naranjos

Fracc. Los Robles

Fracc. Miramar I

Fracc. Miramar II

Fracc. Miramar III

Fracc. Miramar IV

Fracc. Miramar V

Fracc. Miramar VI

Fracc. Victoria

Fracc. Villa Del Paraíso

Hermenegildo Galeana

Hidalgo Ote.

Hidalgo Pte.

Hipódromo

Integración Familiar

Joyas Miramapolis

La Barra

Lienzo Charro

Magisterio

Miramar

Miramar S1

Nueva Cecilia

Pemex Res.

El Bosque

Playa Miramar

Polvorin Port.

Miramar Port.

Miramar II

Prol. V. Guerrero

Puerto Alegre

S.A.H.O.P.

Sec. B. Juárez

Sec. E. Zapata

Sec. El Llano

Sec. Fco. Villa S

ec. F. Velázquez

Sec. H. de Nacozari

Sec. La Loma

Sec. López Mateos

Sec. López Portillo

Talleres

Tinaco

Vicente Guerrero

Extraño Hundimiento Preocupa a Vecinos de Matamoros, ¿De Qué Se Trata?

Historias Recomendadas: