Nuevo Corte de Agua en Tampico-Madero: Lista de Colonias Sin Servicio este Jueves 18 Septiembre
N+ Tamaulipas
La Comapa Sur anunció un nuevo corte de agua que dejará a más de 200 colonias sin servicio. Revisa aquí la lista completa de colonias afectadas.
La Comapa Sur en la zona conurbada anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable en Tampico y Ciudad Madero, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de la planta de captación 'Altavista' por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La suspensión será este jueves 18 de septiembre de 2025 a partir de las 10:00 horas de la mañana y hasta las 8:00 horas de la noche.
Comapa Sur también informó que aprovechará este periodo de inerrupción para realizar diversas acciones de modernización y mantenimiento en su infraestructura, como la instalación de bancos de capacitores en media tensión en la subestación principal, la sustitución de cortos circuitos y el montaje de guías de rejillas de protección en el canal de mezcla.
A continuación, te dejamos la lista completa de colonias afectadas por este corte de agua al sur de Tamaulipas, programado para el jueves 18 de septiembre de 2025.
Lista de Colonias Afectadas por Corte de Agua en Tampico
- Águila
- Aluadores
- Fracc. Monterrey
- Allende
- Fracc. Paraje Gpe.
- Altavista
- Fracc. Primavera Frente
- Americana
- Democrático
- Guadalupe Victoria
- Anáhuac
- Aragón
- Hidalgo
- Arcim
- Isleta Pérez
- Aurora
- Jardín
- Azteca
- Laguna Del Carpintero
- Lauro Aguirre
- Barandillas
- Mainero
- Bellavista
- Martock
- Benito Juárez
- Matamoros
- Campbell
- Melchor Ocampo
- Cascajal
- Mercado A. Camacho
- Chairel
- Mercado Fco. I Madero
- Del Pueblo
- Mercado Gastronómico
- Excountry Club
- Mercado Hidalgo Mercado
- Fracc. Arboledas
- Juárez Moctezuma
- Fracc. Jazmín
- Morelos
- Fracc. Lag. Del Carp
- Otomí
- Nacional
- Peralta
- Fovissste Chairel 1
- Pescadores
- Primavera
- Fovissste Chairel 2
- Ramos
- Fovissste Petrolera
- Reforma
- Fracc. 7 Leguas
- Rodríguez
- Rosario
- Fracc. Berlín
- Sauce
- Fracc. Colina Del Sol
- Semb. De La Amistad Smith
- Fracc. Diamante
- Santo Niño
- Tamaulipas
- Fracc. Esmeralda
- Tolteca
- Fracc. Flamboyanes
- Trueba
- Fracc. Gema
- Vergel
- Fracc. La Florida
- Vicente Guerrero
- Fracc. Loma Bonita
- Volantín
- Zona Centro Tampico
- Fracc. Loma Real
- Amp. Luis Echeverría
- Fracc. San Pedro
- Amp. Nuevo Amanecer
- Fracc. Secc. 33
- Amp. Unidad Modelo
- Amp. Vista Hermosa
- Fracc. Tancol 33
- Arboleda
- Fracc. Vista Bella Fray Andrés De
- Arenal
- Olmos
- Armora
- Gonzalo García
- Choferes
- Colina Real
- Guadalupe
- Colinas San Gerardo
- Gustavo Díaz Ordaz
- Country Club
- Haciendas Del Rull
- Cumbres
- Vista Bella El Charro
- Nuevo Amanecer
- Pensiones Militares
- El Ojital
- Petrolera
- Fdo. San Pedro Flores
- Plaza
- Sierra Morena
- Tampico
- Unidad Modelo
- Universidad Pte.
- Universidad Sur
- Villa Los Arcángeles
- Villa San Pedro
- Vista Chairel
- Vista Chairel 2
- Vista Hermosa
- Zona Militar
- Vista Bella
- Hospital Regional
- Inf. San Pedro
- Inf. Arenal Irrigación
- J.E.Piña I
- J.E.Piña II
- J.E.Piña III
- Luis Echeverría
- La Bola
- Laderas Vista Bella
- Las Violetas
- Linda Vista
- Loma Alta
- Lomas de Champayán
- Lomas de La Aurora
- Lomas de Rosales
- Lomas del Chairel
- Lomas del Naranjal
- Los Maestros
- Manantial
- Militar
- Minerva
- Monte Alegre
- Nuevo Aeropuerto
Lista de Colonias Afectadas por Corte de Agua en Ciudad Madero
- 1° De Mayo
- Fracc. San Felipe
- 20 De Noviembre
- Fracc. Sauces Ii
- Árbol Grande
- Fracc. Villa Verde
- Arboledas
- Inf. Los Pinos
- Asunción Ávalos
- Inf. Universidad
- Carrillo Puerto
- Las Américas
- Colinas De Universidad
- Las Conchitas
- Esfuerzo Nacional
- Lázaro Cárdenas
- Estadio
- Fco I Madero
- Loma Del Gallo
- Los Mangos
- Flores Magón
- Los Pinos
- Fovissste Arboledas
- Mercado 18 De Marzo
- Fracc. Bugambilias
- Militar Las Chacas
- Fracc. El Arenal
- Monterrey
- Fracc. El Zapotal
- Monteverde
- Fracc. Estadio 33
- Obrera
- Fracc. Flamboyanes
- Quetzalcóatl
- Fracc. Jacarandas
- San Juan Bosco
- Fracc. Los Castores
- Santo Niño
- Fracc. Los Cedros
- Telegrafistas
- Fracc. Los Nogales
- Unidad Nacional
- Zona Centro Madero
- Amp. Cand.Garza
- Amp. Lienzo Charro
- Amp. Polvorín
- Amp. S.A.H.O.P.
- Amp. Sec. B. Juárez
- Amp. U. Nacional
- Bahía De Miramapolis
- Benito Juárez
- Candelario Garza Del Valle
- Delfino Resendiz
- Emilio Carranza
- Ferrocarrilera
- Fovissste Blanco
- Fracc. 17 de Enero
- Fracc. Bellavista
- Fracc. Camichines
- Fracc. El Polvorín
- Fracc. Girasoles I
- Fracc. Girasoles II
- Fracc. Las Brisas
- Fracc. Los Naranjos
- Fracc. Los Robles
- Fracc. Miramar I
- Fracc. Miramar II
- Fracc. Miramar III
- Fracc. Miramar IV
- Fracc. Miramar V
- Fracc. Miramar VI
- Fracc. Victoria
- Fracc. Villa Del Paraíso
- Hermenegildo Galeana
- Hidalgo Ote.
- Hidalgo Pte.
- Hipódromo
- Integración Familiar
- Joyas Miramapolis
- La Barra
- Lienzo Charro
- Magisterio
- Miramar
- Miramar S1
- Nueva Cecilia
- Pemex Res.
- El Bosque
- Playa Miramar
- Polvorin Port.
- Miramar Port.
- Miramar II
- Prol. V. Guerrero
- Puerto Alegre
- S.A.H.O.P.
- Sec. B. Juárez
- Sec. E. Zapata
- Sec. El Llano
- Sec. Fco. Villa S
- ec. F. Velázquez
- Sec. H. de Nacozari
- Sec. La Loma
- Sec. López Mateos
- Sec. López Portillo
- Talleres
- Tinaco
- Vicente Guerrero
