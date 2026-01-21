Corte Federal de EUA Dicta Sentencia a Dueños de Panadería en Texas por Albergar Indocumentados

Propietarios de una panadería en Los Fresnos, Texas, recibieron sentencias tras acusaciones por albergar a personas indocumentadas. De acuerdo a los reportes, Alicia de 46 años, y Leonardo de 55 años, recibieron sentencias de cuatro meses de prisión.

Posteriormente, estarán en libertad condicional durante dos años y deberán pagar una multa de 15 mil dólares. El caso se desarrolló en la Corte Federal de Brownsville, fronteriza con Matamoros, Tamaulipas.

Sentencian a Dueños de Panadería en Texas por Emplear a Indocumentados. Foto: N+

¿Qué Pasó Durante la Operación de ICE en el Sur de Texas?

En agosto del 2025, la pareja había sido declarada culpable de cargos por dar albergue a empleados que laboraban en la panadería, ubicada en el boulevard Ocean, cerca de la zona centro de Los Fresnos, ciudad localizada al norte de Brownsville, a unos 35 minutos de la frontera con México.

Fue en febrero del 2025 cuando varios empleados del negocio fueron detenidos tras un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés.

Algunos empleados carecian de documentos migratorios y otros tenían visas B1/B2, la cual no faculta trabajar dentro de Estados Unidos. Días después, agentes de ICE regresaron al lugar para ejecutar órdenes de arresto en contra de la pareja.

Aunque la sentencia ya fue emitida, será hasta el 20 de febrero cuando se espera que la pareja ingrese a prisión.

