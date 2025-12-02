¿Cuándo Es el Encendido del Pino Navideño y Desfile en Matamoros?

Matamoros se prepara para dar inicio oficialmente a la temporada decembrina con dos de los eventos más esperados del año: el Encendido del Pino y el Tradicional Desfile Navideño 2025, actividades que reunirán a cientos de familias.

Noticia Relacionada: Calendario Pago Becas Benito Juarez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro en Tamaulipas

Las autoridades municipales invitan a la ciudadanía a disfrutar del desfile, programado para este 5 de diciembre de 2025, a las 18:00 horas, frente a la Presidencia Municipal, ubicada en calle Sexta entre González y Morelos. Las familias podrán apreciar carros alegóricos, personajes navideños y un recorrido lleno de color que anuncia la llegada de la Navidad.

Encendido del Pino Navideño en Matamoros

Ese mismo día, en la Plaza Principal, se llevará a cabo el tradicional Encendido del Pino Navideño, también a partir de las 6:00 p. m., donde entre villancicos, luces y decoraciones festivas, la comunidad se reunirá para vivir uno de los momentos más mágicos de la temporada.

Ambos eventos buscan fortalecer la convivencia familiar y recuperar el espíritu navideño que cada año une a los matamorenses, marcando el inicio de un mes lleno de celebraciones, alegría y tradiciones.

Historias Recomendadas: