¿Cuándo Hay Feria de Vivienda Bienestar en CONAVI Matamoros? Requisitos y Fechas Diciembre 2025
Inició la Feria de Promoción de las Viviendas del Bienestar en Matamoros para que trabajadores puedan conocer las casas.
El INFONAVIT realizará su Feria de Promoción de Viviendas del Bienestar en Matamoros, Tamaulipas, para que las y los trabajadores que cotizan en el Instituto puedan conocer las casas de este programa impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y recibir orientación sobre cómo adquirir uno de estos inmuebles.
La atención será del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, de 10:00 a 15:00 horas, y el sábado 6 de diciembre, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Fraccionamiento Arecas, ubicado en calle Olmo, manzana 46, edificio 201-B, interior 1, libramiento Emilio Portes Gil, en Matamoros.
Requisitos para Adquirir una Vivienda del Bienestar en Matamoros
Los únicos requisitos que deberán cumplir las y los derechohabientes que estén interesados en estas casas y departamentos son:
- - Tener al menos 6 meses de antigüedad en su trabajo
- - Ganar entre 8 mil 500 y 17 mil pesos al mes
- - No tener crédito hipotecario con el Instituto
La asignación de las viviendas se realizará conforme al orden de registro de las personas derechohabientes interesadas; por eso, es importante que actualicen sus datos personales: teléfono, correo electrónico y dirección, en Mi Cuenta INFONAVIT o en los Centros de Servicio INFONAVIT; en estos últimos también podrán conocer la oferta de vivienda disponible en su localidad.
