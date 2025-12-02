¿Cuándo Hay Feria de Vivienda Bienestar en CONAVI Matamoros? Requisitos y Fechas Diciembre 2025

El INFONAVIT realizará su Feria de Promoción de Viviendas del Bienestar en Matamoros, Tamaulipas, para que las y los trabajadores que cotizan en el Instituto puedan conocer las casas de este programa impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y recibir orientación sobre cómo adquirir uno de estos inmuebles.

La atención será del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, de 10:00 a 15:00 horas, y el sábado 6 de diciembre, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, en el Fraccionamiento Arecas, ubicado en calle Olmo, manzana 46, edificio 201-B, interior 1, libramiento Emilio Portes Gil, en Matamoros.

Requisitos para Adquirir una Vivienda del Bienestar en Matamoros

Los únicos requisitos que deberán cumplir las y los derechohabientes que estén interesados en estas casas y departamentos son:

- Tener al menos 6 meses de antigüedad en su trabajo

- Ganar entre 8 mil 500 y 17 mil pesos al mes

- No tener crédito hipotecario con el Instituto

La asignación de las viviendas se realizará conforme al orden de registro de las personas derechohabientes interesadas; por eso, es importante que actualicen sus datos personales: teléfono, correo electrónico y dirección, en Mi Cuenta INFONAVIT o en los Centros de Servicio INFONAVIT; en estos últimos también podrán conocer la oferta de vivienda disponible en su localidad.

