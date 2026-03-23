Dan de Baja a 7 Elementos de Tránsito de Matamoros por Denuncias de Extorsión a Ciudadanos

Durante la madrugada de este lunes 23 de marzo de 2026, un total de siete elementos de tránsito y vialidad fueron dados de baja en el municipio de Heroica Matamoros, Tamaulipas, esto luego de un operativo realizado por autoridades de diversas dependencias.

Tras esta situación, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados, informó que todos los elementos permanecerán esta semana sin realizar rutas en las calles ni emitir infracciones y se mantendrán únicamente ayudando en la vialidad de diversos semáforos de la ciudad.

Anuncian la Baja de Siete Elementos de Transito en Matamoros; Esta es la Razón

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Elementos de Tránsito Fueron Colocados en Semáforos de Matamoros

En su mayoría, los elementos fueron colocados en los semáforos de la calle sexta, en el bulevar Manuel Cavazos Lerma, Lauro Villar y algunos en la zona centro.

Desde el inicio de la administración, se han dado de baja a 16 elementos que han sido señalados y grabados por la población realizando cobros indebidos a los conductores.

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