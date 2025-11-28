Guardia Estatal Intentó Desalojar a Residentes de Ejido de Tamaulipas; Hubo Actos de Violencia

Habitantes del ejido Alfredo V. Bonfil, en el municipio de San Carlos, Tamaulipas, denunciaron que elementos de la Guardia Estatal, junto con personal del Ministerio Público de Padilla, llegaron para intentar desalojar a varias familias, usando la fuerza para retirarlos de sus viviendas.

Dieron a conocer que no fueron notificados de esta situación. Argumentan tener documentación que los avala como legítimos propietarios de los terrenos desde hace más de 20 años.

Guardia Estatal Intenta Desalojar Habitantes de Ejido en Tamaulipas. Foto: ORT Noticias

Noticia Relacionada: Llegada del Frente Frío 17 a Tamaulipas con Temperaturas Congelantes y Fuertes Vientos

Ejidatarios Bloquearon el Acceso con un Tractocamión

Como medida de defensa, atravesaron un tractor y una alambrada para impedir el avance de los granaderos mientras en las redes sociales difundieron videos solicitando apoyo ante los momentos de tensión, donde incluso algunas personas sufrieron golpes y lesiones leves.

Autoridades estatales no han informado los motivos de dicho operativo.

Sacerdote de Tampico es Investigado por Arquidiócesis de EUA por Presunto Abuso a Menor

Historias Recomendadas: