Despachos Jurídicos Continúan Desalojando Viviendas de Crédito Infonavit

En un conmovedor caso de pérdida de vivienda, Elizabeth Lorenzo, residente de Reynosa, Tamaulipas, se enfrenta a la dura realidad de haber perdido su hogar debido a una deuda con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Elizabeth, quien dejó de trabajar en 2020 por razones de salud, asegura que nunca recibió notificación alguna sobre su situación hasta el pasado 15 de mayo, cuando le informaron que debía entregar las escrituras de su casa.

En el 2020 dejé de pagar por enfermedad. Nos dedicamos a solucionar otras cosas que me pasaron y por ese motivo dejé de pagar. Entonces me llegó una notificación para que yo acudiera a entregar mis escrituras sin que yo compareciera y sin que me llegaran notificaciones previas...