Aparecen Pequeños Restos de Hidrocarburo en Zona Turística de Playa Miramar

A pesar de que la autoridad municipal de Ciudad Madero ha negado la presencia de hidrocarburo a lo largo de los más de 8 kilómetros de Playa Miramar, continúan apareciendo restos del contaminante en distintos puntos del litoral. Uno de los focos más recientes se localiza frente a la Plaza Gobernadores, donde se han detectado fragmentos tanto sólidos como de consistencia blanda.

La persistencia de estos residuos ha generado preocupación entre visitantes y prestadores de servicios turísticos, especialmente ante el inicio del periodo vacacional, cuando se espera una mayor afluencia en la zona. Algunos usuarios han señalado que, aunque no es generalizado, la presencia del contaminante es visible en áreas específicas.

Presencia de Restos Sólidos de Hidrocarburo en Playa Miramar de Ciudad Madero

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Ante esta situación, la Secretaría de Marina informó que mantendrá recorridos constantes durante la temporada para recolectar los restos de hidrocarburo en Playa Miramar, con el objetivo de mitigar riesgos y mantener las condiciones adecuadas para los visitantes.

Detectan Presencia de Hidrocarburo en Playa Miramar de Ciudad Madero. Foto: N+

Autoridades Limpian Playa Hermosa en Veracruz por Presencia de Hidrocarburo

Elementos de la Secretaría de Marina realizaron las labores de limpieza en Playa Hermosa, ubicada en el estado de Veracruz, luego de seguir detectando presencia de pequeños fragmentos de hidrocarburo entre la arena y acumulados en el sargazo.

Los pescadores de la localidad de Guadalupe se reunieron para estas acciones, colaborando en la recolección del material contaminante, el cual también se encontraba adherido a piedras y diversos objetos, presentando una coloración obscura.

Pescadores señalaron que en horas recientes han detectado la presencia de hidrocarburo en redes de pesca, lo que ha generado preocupación por posibles afectaciones en la actividad pesquera de la zona.

A pesar de que ya se acerca la temporada vacacional de Semana Santa, se espera que siga arribando más hidrocarburo en las costas, provocando la contaminación y el peligro hacia las especies marinas.

Pese a Derrame de Hidrocarburo, Autoridades Aseguran Playa Miramar Está Lista para Semana Santa

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