Detienen a Dos Hombres Armados en Matamoros; Guardia Estatal les Asegura Arma

Como parte de los recorridos de seguridad y vigilancia, personal de la Guardia Estatal realizó la detención de dos personas por el delito de portación de arma de fuego, en la colonia Victoria del municipio de Matamoros.

Los hechos se registraron cuando detectaron una camioneta con placas de circulación del extranjero que circulaba de manera errática y subiéndose a la banqueta.

Detienen a Dos Hombres Armados en Matamoros. Foto: SSP Tamaulipas

Al marcarle el alto y aplicar los protocolos de seguridad, los agentes identificaron a los dos tripulantes, quienes descendieron del vehículo para una inspección preventiva, al percibirse un olor característico a hierba quemada proveniente del interior de la unidad.

Durante Revisión de Sujetos se les Localizó un Arma de Fuego

Durante la revisión, los elementos localizaron en la consola central un arma de fuego corta calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con 14 cartuchos útiles, así como residuos de un cigarrillo artesanal con características similares a la marihuana en el área del copiloto.

Derivado de estos hechos, los masculinos de 32 y 41 años de edad fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, junto con el arma, los indicios localizados y el vehículo, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

