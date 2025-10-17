Detienen a Dos Personas en Reynosa Luego de Hallar un Cuerpo en su Automóvil

Lo que parecía un simple patrullaje de rutina terminó en una macabra sorpresa. Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a dos personas luego de encontrar lo que sería un cuerpo sin vida al interior del automóvil en el que viajaban.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida La Joya, a la altura del fraccionamiento Villas de Imaq, donde los agentes notaron que el vehículo trató de evadirlos al percatarse de su presencia. Al darles alcance e inspeccionar la unidad, hallaron una silueta humana envuelta en cartón que desprendía un fuerte olor a descomposición.

Guardia Estatal Detiene a Dos Personas por Actitud Sospechosa en Reynosa. Foto: SSP Tamaulipas

Cuerpo sin Vida Presentaba Signos de Putrefacción

La conductora reconoció en el momento que se trataba de un hombre sin signos vitales. Tanto ella como su acompañante fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras que el vehículo quedó bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

Hombre es Atacado con un Machete en Matamoros

