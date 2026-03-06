Detienen a Elementos de la Guardia Estatal en Reynosa por Presunta Extorsión a Ciudadano

Autoridades de seguridad en Tamaulipas confirmaron la detención de elementos de la Guardia Estatal en el municipio de Reynosa, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado tras ser señalados por el presunto delito de extorsión.

El Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que los policías fueron detenidos en flagrancia por personal de la Dirección de Asuntos Internos de la corporación, luego de atender un reporte ciudadano que denunciaba actos indebidos contra un civil.

Detienen a Varios Elementos de la Guardia Estatal en Tamaulipas

De acuerdo con la información oficial, los agentes se encontraban a bordo de dos unidades CRP cuando presuntamente cometieron el delito en agravio de un ciudadano en el municipio de Reynosa.

Tras recibir la denuncia, personal de Asuntos Internos intervino y procedió con la detención de los elementos, quienes posteriormente fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para las investigaciones correspondientes.

