Detienen a Pastor de Iglesia en Reynosa, Tamaulipas por Presuntos Delitos Sexuales a 15 Menores

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizó la detención de Daniel “R”, quien se desempeñaba como pastor en una iglesia ubicada en la colonia Margarita Maza de Juárez, en la ciudad de Reynosa por su presunta participación en delitos sexuales en perjuicio de al menos 15 menores.

La captura se derivó de diversas denuncias que dieron origen a una investigación formal. Según la autoridad, el imputado habría aprovechado su liderazgo religioso y la cercanía con las familias de la congregación para aproximarse a las víctimas, en su mayoría adolescentes.

Tras su detención, fue presentado ante un juez de control, instancia que definirá su situación legal en el término que marca la ley. La Fiscalía precisó que la indagatoria sigue en curso y no se descarta la existencia de más afectados, por lo que invitó a posibles víctimas a denunciar, garantizando confidencialidad y respaldo institucional.

Información en desarrollo...