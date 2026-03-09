Detienen a Sospechoso de Abuso contra Dos Residentes en Hospital Infantil de Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene bajo custodia a un nuevo presunto culpable, Fernando Antonio “G”, señalado como probable responsable de la agresión denunciada por dos médicas residentes del Hospital Infantil de Tamaulipas.

El joven ya compareció ante la autoridad investigadora y, en las próximas horas, podría ser presentado formalmente para la imputación correspondiente. También circuló un boletín de búsqueda de este sujeto como desaparecido de hace dos días.

Fernando “G” estuvo anteriormente por abuso sexual y fue liberado el pasado 17 de diciembre del 2025. En contraste, los padres del detenido aseguran que es inocente y califican la acusación como injusta.

Fiscal de Tamaulipas Habla Sobre Caso de Residentes

El Fiscal de Justicia en Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, habló sobre el caso registrado en el Hospital Infantil de Tamaulipas con sede en Ciudad Victoria, donde dos doctoras residentes denunciaron ser víctimas de agresión sexual la madrugada del 30 de diciembre del año pasado.

Indicó que hay avances en la investigación, que se ha venido enriqueciendo, aunque no puede dar más detalles. Señaló que el hecho está esclarecido, dijo que se ha tenido comunicación con las víctimas para que estén al tanto de los datos de investigación más recientes, que son determinantes para el esclarecimiento del hecho y conocer la identidad plena de quien haya participado.

Renuncia Director del Hospital Infantil en Tamaulipas

El director del Hospital Infantil de Tamaulipas, Vicente Plascencia Valadez, anunció el pasado viernes su decisión de separarse del cargo, luego de la denuncia de agresión sexual presentada por médicas residentes del nosocomio.

Durante una rueda de prensa, el médico explicó que optó por hacerse a un lado tras 37 años de trayectoria dentro del sistema de salud, señalando que deja el puesto con la tranquilidad de haber cumplido con su responsabilidad durante décadas de servicio.

Asimismo, expresó respeto hacia las doctoras residentes que denunciaron los hechos ocurridos la madrugada del 30 de diciembre de 2025 dentro del hospital, y aseguró que durante su gestión actuó conforme a los protocolos y la normatividad institucional.

