Detienen a Siete Personas por Presunto Robo en Ejido La Rosita en Matamoros

Siete personas fueron detenidas y tres vehículos asegurados por elementos de la Guardia Estatal durante un operativo de seguridad realizado en el ejido La Rosita, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron sobre la carretera Sendero Nacional, luego de que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) canalizara un reporte solicitando un rondín preventivo en la zona.

Detienen a Siete Personas por Presunto Robo en Matamoros. Foto: SSP Tamaulipas

Al atender el llamado, los elementos de seguridad procedieron a la detención de siete hombres, quienes fueron señalados por su probable participación en el delito de robo. Durante la intervención, se aseguraron una camioneta y dos motocicletas.

Las personas detenidas, así como las unidades aseguradas, quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

