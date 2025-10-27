Detienen en Ciudad Madero a Presunto Ladrón Vinculado a Asaltos en Tiendas de Conveniencia

La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas informó que personal de la Guardia Estatal detuvo a un hombre señalado por su presunta participación en varios robos a tiendas de conveniencia en el municipio de Ciudad Madero.

Asimismo, los elementos de seguridad ejecutaron la detención en la calle Segunda Avenida, con prolongación Primero de Mayo, en la colonia Loma del Gallo, del municipio, en mención. Al realizar la verificación en la Plataforma México, se confirmó que el detenido, quien es originario de Altamira, cuenta con un mandamiento judicial vigente por robo a comercio, fechado el 28 de agosto de 2025.

Detenido en Ciudad Madero Ligado a Más Robos en la Zona Sur de Tamaulipas

El sujeto estaría relacionado con diversos robos a tiendas de conveniencia en la zona sur de Tamaulipas. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades.

