Localizan en Reynosa a Conductor Responsable de Muerte de Joven Atropellada en Tampico

Finalmente, dio inicio la audiencia en contra de Juan “N”, señalado como responsable de la muerte de la joven Mayte Silva, de 20 años de edad, quien perdió la vida tras ser atropellada el pasado 30 de agosto sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en Tampico.

De acuerdo con las investigaciones, el conductor no se detuvo tras el impacto y arrastró a la víctima por aproximadamente dos kilómetros antes de darse a la fuga.

Responsable de Muerte de una Joven en Tampico Huye a Reynosa

Juan “N” huyó hacia el municipio de Reynosa, donde fue localizado y detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, luego de permanecer prófugo durante un mes.

Al momento de su captura, el sujeto ya había retomado su vida cotidiana y residía en el domicilio de unos familiares. El acusado enfrenta cargos por abandono de persona y homicidio culposo, y durante la audiencia inicial celebrada en el Centro Judicial de Altamira, el juez determinará su situación legal y su sentencia correspondiente.

