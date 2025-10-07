Capturan a Armanda “C” en Puente Internacional de Matamoros; Era Buscada por Secuestro Agravado

En un operativo coordinado, agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de Tamaulipas cumplimentaron una orden de aprehensión contra Armanda “C”, quien era buscada por autoridades del estado de Morelos por el delito de secuestro agravado.

La detención se realizó en las inmediaciones del Puente Internacional Gateway. En el lugar, personal de INTERPOL entregó a la mujer a agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes llevaron a cabo los trámites correspondientes con el Instituto Nacional de Migración (INM) para su repatriación.

Armanda "C" Fue Entregada a Elementos de la UECS Morelos

Posteriormente, la detenida fue puesta a disposición de elementos de la UECS Morelos, quienes la trasladaron para presentarla ante la autoridad judicial que la requiere.

La Fiscalía de Tamaulipas destacó que este operativo se llevó a cabo gracias a los convenios de colaboración entre ambas entidades, y reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con instituciones de seguridad y justicia de todo el país para detener a personas que cometen delitos graves.

