Hombre es Detenido por Intentar Robar en Jardín de Niños en Tamaulipas

Lo que parecía una noche tranquila en un Jardín de niños en Matamoros, se convirtió en una escena de tensión cuando un hombre fue sorprendido intentando robar herramientas del área de jardinería del plantel.

El hecho ocurrió el martes 30 de septiembre de 2025, durante uno de los rondines del operativo “Escuela Segura”, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Según el reporte de los oficiales, el sujeto fue detectado dentro de las instalaciones del kínder, ubicado en una zona escolar de alta circulación. Al notar la presencia de los elementos de seguridad, el hombre intentó huir, pero fue interceptado tras una breve persecución dentro del mismo recinto.

Durante el aseguramiento, el individuo se mostró agresivo y se resistió al arresto, llegando incluso a agredir físicamente a los oficiales. Fue necesaria la intervención de elementos de proximidad para controlar la situación.

Finalmente, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

