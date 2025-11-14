Detienen a Sujeto por Robo con Violencia a Farmacia en Tamaulipas

En atención a un reporte del C5 sobre un robo con violencia en una farmacia ubicada en la Colonia San Fernando del municipio de Matamoros, personal de la Guardia Estatal se dirigió al señalado sector y detuvo al presunto responsable.

Al inspeccionar al ciudadano señalado, se le encontraron cuatro mil 200 pesos mexicanos en efectivo escondidos en los zapatos y un cuchillo a la altura de la cintura.

Un Detenido por Robo con Violencia a Farmacia de Matamoros. Foto: SSP Tamaulipas

El ciudadano y los indicios encontrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Decomisan Armas en Tamaulipas

El Gabinete de Seguridad de México informó acciones relevantes del jueves 13 de noviembre de 2025 en Tamaulipas

En el poblado Maclovio Herrera de Altamira, elementos de Semar, FGR y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante un cateo, aseguraron seis armas largas, 1,260 cartuchos útiles, 30 cargadores y equipo táctico.

