Detienen y Vinculan a Proceso a Rogelio "T" por Encubrir Fuga Luego de Choque en Tampico

Derivado de los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso en contra de Rogelio “T” por el delito de encubrimiento.

Los hechos que se le imputan se registraron el pasado 29 de marzo, en la colonia Morelos de Tampico, cuando auxilió a una persona a fugarse del lugar de los hechos donde se suscitó un accidente vehicular.

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El Juzgador estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y, a petición del Representante Social, refrendó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

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La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó la detención y el inicio del proceso legal en contra de Rogelio “T”, por su presunta participación en la evasión de la justicia de un familiar tras un accidente vial con consecuencias fatales.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el 29 de marzo del presente año se registró un fuerte percance automovilístico en la Colonia Morelos, en el municipio de Tampico. En dicho accidente perdió la vida un hombre identificado como Ezequiel.

El presunto responsable del choque, Juan de Dios “N”, habría logrado evadir a las autoridades en el lugar del siniestro. La Fiscalía señala que Rogelio “T”, quien es cuñado del sospechoso, arribó al sitio y presuntamente facilitó la huida de Juan de Dios a bordo de un vehículo color gris.

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