Reportan Detonaciones de Arma en Carretera Reynosa - San Fernando; Esto Encontraron

Autoridades de seguridad atendieron un reporte sobre presuntas detonaciones de arma de fuego registradas sobre la carretera Reynosa – San Fernando, a la altura del Ejido La Carreta 2.

Reportan Balacera en Carretera Reynosa–San Fernando, Tamaulipas

Tras acudir al sitio, los elementos de la Guardia Estatal Tamaulipas realizaron recorridos de vigilancia en la zona sin encontrar indicios relacionados con actividades delictivas.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura del Ejido La Carreta 2 de #SanFernando.



Más información en proceso. pic.twitter.com/kOXsvDtm1L — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 6, 2025

Noticia Relacionada: Lanzamiento SpaceX: Secretaría de Marina Alerta por Posible Caída de Restos de Cohete Starship

Disparos Provinieron de un Campo de Tiro Localizado Sobre Carretera Reynosa - San Fernando

Durante las entrevistas con habitantes y personas cercanas, se informó que los sonidos provinieron de un club de cacería ubicado en el área, donde se encontraban realizando prácticas de tiro.

Las autoridades descartaron cualquier situación de riesgo y reiteraron que se mantiene la vigilancia en la región para garantizar la seguridad de los conductores y residentes.

#Actualización



Tras atender reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura del Ejido La Carreta 2 de #SanFernando.



Autoridades informan que acudieron al lugar, realizaron recorridos sin hallazgo alguno, realizaron entrevistas a… pic.twitter.com/7IWCQfZ4u3 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 6, 2025

Historias Recomendadas: