Reportan Detonaciones de Arma en Carretera Reynosa - San Fernando; Esto Encontraron
N+ Tamaulipas
Elementos de la Guardia Estatal acudieron a la carretera Reynosa–San Fernando por reporte de detonaciones de arma de fuego.
COMPARTE:
Autoridades de seguridad atendieron un reporte sobre presuntas detonaciones de arma de fuego registradas sobre la carretera Reynosa – San Fernando, a la altura del Ejido La Carreta 2.
Tras acudir al sitio, los elementos de la Guardia Estatal Tamaulipas realizaron recorridos de vigilancia en la zona sin encontrar indicios relacionados con actividades delictivas.
#VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 6, 2025
Autoridades atienden reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura del Ejido La Carreta 2 de #SanFernando.
Más información en proceso. pic.twitter.com/kOXsvDtm1L
Noticia Relacionada: Lanzamiento SpaceX: Secretaría de Marina Alerta por Posible Caída de Restos de Cohete Starship
Disparos Provinieron de un Campo de Tiro Localizado Sobre Carretera Reynosa - San Fernando
Durante las entrevistas con habitantes y personas cercanas, se informó que los sonidos provinieron de un club de cacería ubicado en el área, donde se encontraban realizando prácticas de tiro.
Las autoridades descartaron cualquier situación de riesgo y reiteraron que se mantiene la vigilancia en la región para garantizar la seguridad de los conductores y residentes.
#Actualización— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 6, 2025
Tras atender reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura del Ejido La Carreta 2 de #SanFernando.
Autoridades informan que acudieron al lugar, realizaron recorridos sin hallazgo alguno, realizaron entrevistas a… pic.twitter.com/7IWCQfZ4u3
Historias Recomendadas: