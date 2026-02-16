Diócesis de Matamoros-Reynosa Lista para el Miércoles de Ceniza 2026: Horario de Misas

La Catedral de Matamoros dio a conocer el programa de celebraciones con motivo del Miércoles de Ceniza 2026, fecha que marca el inicio de la Cuaresma dentro del calendario litúrgico de la Iglesia Católica.

De acuerdo con la agenda difundida en sus redes sociales, las actividades comenzarán a partir de las 9:00 de la mañana con la celebración de la Santa Misa. Posteriormente, de 10:00 a 11:00 horas, se llevará a cabo la imposición de ceniza.

Miércoles de Ceniza en Matamoros

Al mediodía se celebrará una segunda misa, mientras que de 13:00 a 17:00 horas continuará la imposición de ceniza para los fieles que acudan a la catedral de Matamoros.

Por la tarde y noche se oficiarán misas a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas, brindando opciones para que la comunidad católica pueda participar en esta jornada de reflexión y preparación espiritual.

Autoridades eclesiásticas exhortaron a los fieles a asistir con anticipación y mantener el orden durante las celebraciones, considerando la alta afluencia que tradicionalmente se registra en esta fecha.

Diócesis de Matamoros-Reynosa Lista para la Cuaresma

Representantes de la Diócesis de Matamoros-Reynosa manifestaron que las iglesias se encuentran listas para iniciar con el periodo conocido como Cuaresma, el cual da inicio con el Miércoles de Ceniza.

Por lo que se espera un gran aforo de creyentes en los distintos templos religiosos de la región; mencionaron que el propósito de estas actividades es tener un momento de reflexión de cómo ser una mejor persona con los demás, así como recordar el momento más importante: vivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

