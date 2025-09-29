Riña Durante Partido de Fútbol Infantil Provoca Batalla Campal en Matamoros

Lo que comenzó como un día tranquilo de domingo para hacer deporte, se convirtió en una escena de violencia cuando una estalló una riña durante un partido de fútbol celebrado en el rancho del SJOIIM en Matamoros, Tamaulipas.



El problema comenzó con unos jugadores que empezaron a forcejearse para después llegar a los jalones. Los padres de familia, al ver la escena, decidieron involucrarse, provocando que detonara la batalla campal.

Riña Campo de Fútbol Rancho SJOIIM Matamoros. Foto: N+

Elementos de la Guardia Estatal Acudieron a Controlar la Situación Luego de Batalla Campal

El incidente movilizó a las unidades de emergencia y a los elementos de la Guardia estatal, quienes acudieron al lugar para restablecer el orden. Afortunadamente, no se reportaron lesionados de gravedad, aunque la situación llegó a ser suficientemente intensa como para requerir la intervención de las autoridades y los grupos paramédicos que auxiliaron a las personas que presentaban daños físicos.



Este tipo de incidentes destaca la importancia de mantener un ambiente seguro y respetuoso en los eventos deportivos, especialmente cuando están involucrados niños y jóvenes.

