Campaña de Vacunación Contra el Sarampión en Tamaulipas el Fin de Semana: Hora y Fecha

Durante el fin de semana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas anunció una campaña especial de vacunación contra el sarampión que se llevará a cabo el sábado y domingo en todas sus unidades médicas.

Asimismo, informaron que en las clínicas del IMSS donde se aplicarán las vacunas, tendrán un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

De igual manera, las autoridades de Salud, dieron a conocer que esta jornada de vacunación está dirigida a niñas y niños de 6 a 11 meses, quienes recibirán la vacuna correspondiente a su esquema infantil; menores de 1 a 12 años que requieran iniciar o completar su esquema básico; así como personas de 13 a 49 años que no cuenten con dos dosis aplicadas en la infancia.

Por su parte, también hicieron un llamado a la población para que acuda a Hospitales Generales de Zona, Hospitales Generales Regionales, Unidades de Medicina Familiar, Hospitales y Unidades de Medicina Rural, además de las subdelegaciones en Tampico y Matamoros, y el almacén delegacional en Ciudad Victoria.

Es importante destacar, que también se invitó a la ciudadanía a ubicar el módulo más cercano, por lo que el IMSS puso a disposición el portal oficial (dondemevacuno.salud.gob.mx) donde se puede consultar la información actualizada de los centros de vacunación.

NLD