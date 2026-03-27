Dragón Amarillo Afecta Cítricos en Tamaulipas; Productores Piden Apoyo Urgente

Citricultores de Santa Engracia y Barretal, denunciaron que la plaga conocida como “dragón amarillo” (HLB) continúa extendiéndose y afectando gravemente la producción de cítricos en Tamaulipas.

El productor Hugo Pedro Ramos Reyes explicó que la problemática se agravó desde inicios de año luego de que sequías y heladas consecutivas debilitaron los árboles y facilitaron la entrada de enfermedades.

Los productores solicitaron mayor intervención de autoridades estatales y federales para frenar el avance de la plaga y evitar que más huertas resulten devastadas como ya ocurrió en Llera.

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Presencia de Dragón Amarillo en Tamaulipas. Foto: N+

¿Qué es el Dragón Amarillo y Por Qué es tan Peligroso?

El “dragón amarillo”, conocido técnicamente como Huanglongbing (HLB), es una de las enfermedades más destructivas para los cultivos de cítricos en el mundo. Afecta árboles como naranjos, limoneros y toronjos, provocando un deterioro progresivo que termina por volverlos improductivos.

Esta enfermedad es causada por una bacteria que se transmite principalmente a través de un insecto llamado psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri). Cuando este insecto se alimenta de un árbol infectado, adquiere la bacteria y la propaga a otros árboles sanos.

Lo peligroso del HLB radica en varios factores clave:

No tiene cura: Una vez que el árbol está infectado, no existe tratamiento efectivo para eliminar la enfermedad.

Una vez que el árbol está infectado, no existe tratamiento efectivo para eliminar la enfermedad. Avance silencioso: Los síntomas pueden tardar en aparecer, lo que facilita su propagación sin ser detectada a tiempo.

Los síntomas pueden tardar en aparecer, lo que facilita su propagación sin ser detectada a tiempo. Daño irreversible: Provoca hojas amarillas, frutos deformes, amargos y caída prematura, reduciendo drásticamente la producción.

Provoca hojas amarillas, frutos deformes, amargos y caída prematura, reduciendo drásticamente la producción. Muerte del árbol: Con el tiempo, el árbol se debilita hasta secarse por completo.

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