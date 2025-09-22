Encuentran Hombre Sin Vida en Predio de Reynosa; Autoridades Investigan

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investigan la muerte de hombre en el municipio de Reynosa.

El personal recibió un llamado durante la madrugada del lunes 22 de septiembre de 2025, sobre una persona encontrada sin vida en un predio ubicado en la colonia Valle Soleado.

Muerte de Hombre en Reynosa Podría Estar Relacionada con Robos a Casa-Habitación

El deceso podría estar relacionado con robos en la zona. Foto: N+

De manera extraoficial, usuarios de redes sociales señalan que el occiso estaba relacionado con algunos robos a casa-habitación, por lo que pudo haber sido objeto de un linchamiento, sin embargo, es una versión que hasta el momento no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Serán las instancias competentes las que determinen las verdaderas causas de muerte de la víctima y si estuvo relacionada con los robos a viviendas en dicho sector.

