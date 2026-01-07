Falso Regalo de Roscas de Reyes Convoca a Vecinos de Fraccionamiento en Matamoros; Esto Pasó

Vecinos del fraccionamiento Arecas, en Matamoros, fueron convocados a través de redes sociales por un usuario anónimo que aseguró que regalaría 70 roscas de Reyes a familias del sector, citándolos en las inmediaciones de una tienda de conveniencia.

Vecinos de Arecas en Matamoros Engañados por Redes Sociales. Foto: noticias_tams

De acuerdo con la publicación, la persona solicitó el apoyo de dos voluntarios para ayudar a repartir las roscas y señaló que se encontraría a bordo de una camioneta color gris para poder ser identificado.

Vecinos del Fraccionamiento Arecas Fueron Engañados

Ante el anuncio, decenas de residentes del fraccionamiento Arecas acudieron al lugar acompañados de niños y adultos mayores, formándose una larga fila a la espera de los supuestos obsequios. En un video que circula en redes sociales se observa que más de 100 personas se congregaron en el punto de reunión.

Sin embargo, tras varios minutos de espera, ni las roscas ni el presunto benefactor llegaron al lugar, por lo que las familias comenzaron a retirarse, al percatarse de que se trataba de una falsa convocatoria difundida desde el anonimato en redes sociales.

