Envenenan a 5 Perros en Refugio Animal de Matamoros; 6 Mas Están Graves

En un acto de crueldad, el refugio de animales "Callejeritos al Rescate" en Matamoros, 5 perritos fueron envenenados y otros 6 se encuentran en grave estado, siendo atendidos en la veterinaria. El refugio alberga a 57 animales rescatados de las calles, que han sido víctimas de maltrato, abandono y enfermedades.

De acuerdo a la propietaria del refugio, Anahi, personas desconocidas se acercaron al lugar y les dieron de comer carne con un polvo rosa encima, aparentemente veneno para ratas, el cual puede causar hemorragias internas graves, fallos orgánicos o convulsiones; sin embargo, hasta el momento no se tiene con certeza quiénes son los responsables.

Desconocidos Envenenan Perros Rescatados en Matamoros. Foto: Anahí Puente

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Refugio para Animales en Matamoros Afectado por Envenenamiento de Perros

Este no es el primer incidente de este tipo en el refugio, ya que hace dos años se produjo un caso similar. Anahí ha anunciado que presentará una denuncia ante las autoridades.

Quien desee apoyar de forma monetaria o en especie para cubrir los gastos veterinarios y continuar con su labor de rescate puede contactarla al número 868 427 3144.

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