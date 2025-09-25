Muere Esposa de Pastor Colombiano al No Recibir Atención Médica por Fe
Un pastor de origen colombiano en Matamoros, aparentemente negó la atención médica a su esposa debido a sus creencias religiosas. Esto pasó.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizó una investigación después de recibir un reporte sobre un pastor de origen colombiano en Matamoros, que aparentemente negó la atención médica a su esposa debido a sus creencias religiosas.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre buscó la sanación de ella mediante la fe y la oración. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Rinconada las Brisas.
Fiscalía de Tamaulipas Determina que Muerte de Esposa de Pastor en Matamoros, No Fue Delito
Maricela, esposa del pastor, se encontraba enferma y requería atención médica, la cual fue negada esperando a que se recuperara a través de la fe; sin embargo, la falta de un especialista que valorara su situación, le provocó el fallecimiento.
La Fiscalía, después de realizar las diligencias correspondientes, determinó que no se encontró delito en la omisión; decisión que se basó en los elementos de prueba recopilados durante la investigación.
