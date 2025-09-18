Esto Dijo la SEP Ante la Agresión a un Docente en el CETis No. 78 en Tamaulipas

Ante los hechos registrados en el CETis No. 78 de Altamira, Tamaulipas, donde el director del plantel fue agredido por un grupo de estudiantes durante una protesta, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que ya trabaja en coordinación con autoridades educativas y de justicia, tanto estatales como federales, para dar seguimiento a lo ocurrido y a las denuncias presentadas.

La dependencia señaló que se llevará a cabo una investigación respecto a la actuación del personal directivo del plantel, con el propósito de esclarecer lo sucedido.

Toman Clases a Distancia por Protesta en CETis No. 78 en Altamira

Debido a esta situación, este jueves 18 de septiembre de 2025, las clases se desarrollaron de manera virtual, mientras que docentes, personal administrativo y padres de familia sostuvieron reuniones de trabajo.

La SEP informó que el viernes 19 de septiembre se reanudarán las actividades presenciales en el CETis No. 78, con una jornada por la paz que incluirá actividades de reflexión.

