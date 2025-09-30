Hospitalizan a Estudiante de Secundaria en Tamaulipas por Ingerir Bebidas Energéticas

Un alumno de la Secundaria Técnica No. 71 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fue trasladado de emergencia a un hospital luego de quedar inconsciente, presuntamente, al ingerir tres bebidas energéticas dentro del plantel.

De acuerdo con los primeros reportes, el estudiante comenzó a sentirse mal y se desvaneció en plena jornada escolar. Compañeros y maestros dieron aviso inmediato, por lo que una ambulancia de la Cruz Roja acudió al lugar y lo trasladó al área de urgencias.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el estado de salud del joven; sin embargo, autoridades educativas refieren que el consumo excesivo de este tipo de productos fue la causa del desvanecimiento.

El hecho ocurre justo el mismo día en que en México se aprobó la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de bebidas energizantes a menores de edad, debido a los riesgos que representan para la salud, entre ellos arritmias, hipertensión, deshidratación, convulsiones y, en casos graves, pérdida del conocimiento.

La medida legislativa responde al creciente consumo de energizantes entre adolescentes y busca evitar situaciones como la registrada en Tamaulipas, donde la ingesta desmedida de cafeína y otros estimulantes puede poner en riesgo la vida de los jóvenes.

