Flamazo de Tanque de Gas en Tampico Deja Dos Personas con Quemaduras de Primer Grado

Fuerte movilización en la colonia Morelos tras un flamazo originado por un tanque de gas. Dos personas resultaron con quemaduras y otras dos con crisis nerviosa.

Flamazo de Tanque de Gas en Tampico Deja Dos Personas con Quemaduras de Primer Grado

Flamazo de Tanque de Gas en Tampico Deja Dos Personas con Quemaduras de Primer Grado. Foto: N+

Un fuerte flamazo originado por un tanque de gas de aproximadamente 30 kilogramos alarmó a los habitantes de la colonia Morelos, luego de que la explosión dejara a dos personas con quemaduras leves, provocando un momento de tensión entre los vecinos.

Registran Explosión de Tanque de Gas en Tampico. Foto: N+

De acuerdo a la información, el tanque presentó una falla que derivó en la explosión; el estruendo movilizó de inmediato a elementos de Voluntarios Zona Sur y el Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Además de dos lesionados por quemaduras, otras dos personas fueron atendidas por crisis nerviosa; los heridos fueron trasladados a un hospital para una mayor valoración.

Elementos de la Fiscalía acudieron al lugar para iniciar con las indagatorias correspondientes y determinar las causas exactas de la explosión.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas resultaron con quemaduras de primer grado y fueron trasladadas en vehículos particulares para su atención médica. Además, elementos voluntarios brindaron valoración a otras dos personas que presentaban crisis nerviosa como consecuencia del incidente.

