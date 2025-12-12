Flamazo de Tanque de Gas en Tampico Deja Dos Personas con Quemaduras de Primer Grado

Un fuerte flamazo originado por un tanque de gas de aproximadamente 30 kilogramos alarmó a los habitantes de la colonia Morelos, luego de que la explosión dejara a dos personas con quemaduras leves, provocando un momento de tensión entre los vecinos.

Registran Explosión de Tanque de Gas en Tampico. Foto: N+

De acuerdo a la información, el tanque presentó una falla que derivó en la explosión; el estruendo movilizó de inmediato a elementos de Voluntarios Zona Sur y el Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Además de dos lesionados por quemaduras, otras dos personas fueron atendidas por crisis nerviosa; los heridos fueron trasladados a un hospital para una mayor valoración.

Elementos de la Fiscalía acudieron al lugar para iniciar con las indagatorias correspondientes y determinar las causas exactas de la explosión.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas resultaron con quemaduras de primer grado y fueron trasladadas en vehículos particulares para su atención médica.

