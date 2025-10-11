Familia Cae a Barranco en Carretera de Tamaulipas; se Dirigían a El Mante

Al circular sobre la Carretera Federal 80 personal de la Guardia Estatal perteneciente a la coordinación Nuevo Morelos visualizó dos vehículos detenidos cuyos tripulantes reportaron la caída de una camioneta en un barranco ubicado sobre el tramo Ciudad Mante-El Huizache.

Con el propósito de auxiliar a las personas afectadas, elementos de la Guardia Estatal Tamaulipas descendieron 30 metros hasta el sitio en donde se encontraba la camioneta.

Rescatan a Familia que Cayó a Barranco en Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Familia Rescatada de Barranco se Dirigía a El Mante

El conductor explicó que viajaba acompañado de su esposa y su hijo con destino a Ciudad Mante cuando perdió el control del vehículo y cayó al barranco.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil, quienes, con ayuda de la Guardia Estatal lograron rescatar a la familia y trasladaron a la ciudadana al Hospital General de Ciudad Mante debido a que presentaba lesiones como contunsión en la cabeza, mordedura en el labio y una posible lesión cervical.

El conductor y el menor de edad fueron valorados con lesiones leves sin requerir hospitalización.

