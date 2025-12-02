Familiares Exigen Localización de Juan Carlos Longoria Trujillo Desaparecido en Matamoros

Se realizó una caravana de búsqueda debido a la desaparición de Juan Carlos Longoria Trujillo el pasado viernes 28 de noviembre de 2025 en Matamoros, Tamaulipas. Familias, amigos y conocidos se unieron en esta caravana que partió desde la avenida Lauro Villar a la altura del museo del agrarismo con destino a la presidencia municipal.

Noticia Relacionada: ¿Cuándo Hay Feria de Vivienda Bienestar en CONAVI Matamoros? Requisitos y Fechas Diciembre 2025

La hermana de Juan Carlos, Johana Longoria Trujillo, mencionó que es una persona pacífica y que no hay razones para que él haya desaparecido por cuenta propia.

La caravana finalizó en la calle sexta, enfrente de la presidencia municipal, en donde con carteles y autos sonando el claxon, se postraron para hacerse escuchar. Amigos y familiares colocaron los carteles de búsqueda emitidos por la fiscalía en los postes de la plaza principal.

Solicitan el hallazgo con vida de Juan Carlos e informaron que se estarán manifestando el próximo viernes 5 de diciembre durante el desfile navideño al no tener una respuesta del paradero de Juan Carlos.

Realizan Caravana en Matamoros por Búsqueda de Juan Carlos Longoria

Historias Recomendadas: