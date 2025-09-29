Aseguran Más de 6 Mil Litros de Hidrocarburo en Cuatro Cateos Realizados en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), realizó cuatro cateos en distintos puntos de Tamaulipas relacionados con delitos en materia de hidrocarburos.

En estos operativos, se aseguró un total de 6 mil 400 litros de combustible irregular, así como equipo utilizado para su almacenamiento y traslado.

En Altamira, en un inmueble ubicado en el ejido Maclovio Herrera, se localizaron 700 litros de hidrocarburo, dos cubitanques, seis tanques, 55 garrafas, mangueras, un embudo metálico y una bomba eléctrica.

Localizan Tres Inmuebles con Hidrocarburos en González, Tamaulipas

Y en el municipio de González, en tres inmuebles distintos ubicados en el libramiento estación Manuel-González, las autoridades incautaron aproximadamente 5 mil 700 litros de combustible, además de otros accesorios relacionados con el manejo de hidrocarburo.

Primer inmueble: cinco cubitanques, ocho tanques, 43 garrafas, una bomba eléctrica, mangueras, dos conectores metálicos, un extintor rojo y 3 mil litros de hidrocarburo.

cinco cubitanques, ocho tanques, 43 garrafas, una bomba eléctrica, mangueras, dos conectores metálicos, un extintor rojo y 3 mil litros de hidrocarburo. Segundo inmueble: 2 mil litros de hidrocarburo, diecinueve mangueras, dos coples de metal, siete bidones, 11 tambos, tres cubitanques.

2 mil litros de hidrocarburo, diecinueve mangueras, dos coples de metal, siete bidones, 11 tambos, tres cubitanques. Tercer inmueble: dos mangueras, cinco bidones, ocho tambos, dos cubitanques, 700 litros de hidrocarburo. Este último inmueble, también fue asegurado.

Los inmuebles y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con las investigaciones para realizar las investigaciones correspondientes.

