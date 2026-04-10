Sentencian 15 Años a Dos Sujetos en Matamoros por Portación de Armas Uso del Ejército

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Erick “N” y Sergio “N”, tras acreditar su responsabilidad en delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido desde Reynosa, ambos fueron sentenciados a 15 años y cinco meses de prisión por los delitos de portación de armas de fuego, así como posesión de cargadores y cartuchos reservados para las Fuerzas Armadas.

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Las investigaciones señalan que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron agredidos por personas armadas en una brecha del poblado Guadalupe Victoria, en el municipio de Matamoros. Tras el operativo, se logró la detención de los ahora sentenciados.

Aseguran Armas y Cargadores en Matamoros, Tamaulipas

Durante la intervención, las autoridades aseguraron cuatro armas de fuego, 26 cargadores y más de 630 cartuchos del mismo calibre, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público Federal mediante el Informe Policial Homologado.

Posteriormente, el agente del Ministerio Público presentó las pruebas ante el juez de Control, quien validó la detención y, tras el proceso judicial en procedimiento abreviado, dictó la sentencia correspondiente.

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La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo sentencia condenatoria contra Erick "N" y Sergio "N", al acreditar plenamente su participación en el delito de portación de armas de… pic.twitter.com/FpEZsvmfEE — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 10, 2026

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